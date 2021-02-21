Бойцы ВСУ пять раз за сутки открывали огонь у линии соприкосновения в ЛНР

Украинские силовики пять раз за сутки обстреливали окрестности луганских поселков Лозовое и Молодежное. О нарушении режима прекращения огня сообщили представители ЛНР.

Украинские силовики пять раз за сутки обстреливали окрестности луганских поселков Лозовое и Молодежное. О нарушении режима прекращения огня сообщили представители ЛНР.

По словам представителей ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные вели огонь из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Сведения о пострадавших и нанесенном материальном ущербе пока уточняются.

«За 20 февраля 2020 года со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов», — передал представитель ЛНР.

Накануне Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины провел заседание для обсуждения ситуации с безопасностью в Донбассе. Принятые на заседании решения пока остаются засекреченными, однако в МИД ЛНР предположили, что Киев может отказаться от бессрочного перемирия в ЛДНР.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что украинские силовики открыли огонь из миномета у поселка Зайцева: под обстрел попали члены ремонтной бригады ДНР, которой чинили поврежденное водоснабжение на Горловском направлении.