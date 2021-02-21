"Конек-горбунок" за два дня собрал почти 58 миллионов рублей

Экранизация сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" успешно стартовала в российском кинопрокате. Картина возглавила прокат, собрав за два дня 57,6 млн рублей.

Экранизация сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" успешно стартовала в российском кинопрокате. Картина возглавила прокат, собрав за два дня 57,6 млн рублей.

Премьера сказки-фэнтези состоялась 18 февраля. За два дня с начала релиза картина режиссера Олега Погодина заработала 26,9 млн рублей в четверг и 30,7 млн рублей в пятницу. Такими темпами касса стандартного уик-энда окажется не меньше 250 миллионов рублей. Можно ожидать, что еще как минимум 250 миллионов рублей фильм соберет в понедельник и вторник, что дает свыше полумиллиарда рублей за первые шесть дней.

Комедия "Родные" с Сергеем Буруновым в главной роли за пятницу заработала в прокате 11,9 млн рублей. За девять дней с начала премьеры фильм преодолел рубеж в миллион проданных билетов и собрал свыше 274 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.

Мультфильм "Душа" от студии Pixar продолжает пользоваться популярностью. За два дня сборы анимационной ленты выросли на 18%. После 30 дней показов она заработала 1120 млн рублей. Российская комедия "Батя" Дмитрия Ефимовича собрала 2,78 млн рублей в четверг и 3,97 млн рублей в пятницу. Британский триллер "Аферистка" оказался на пятом месте с результатом 3,8 млн рублей за первый день в прокате.