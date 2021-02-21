WhatsApp опасен, выяснили эксперты. Зачем приложение читает наши сообщения

Мессенджер ставит пользователям ультиматумы, но им есть, куда бежать.

Администрация мессенджера WhatsApp настроена решительно: тем пользователям, которые до 15 мая не примут новые, весьма спорные, правила приложения, заблокируют функцию отправки и чтения сообщений — останутся только звонки.

«Если к этому времени вы не примете правила, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений», — сказано в сообщении на сайте техподдержки.

Новые условия для пользователей мессенджер выставил в январе. Теперь персональные данные будут передаваться компании, владеющей WhatsApp, — интернет-гиганту Facebook. После ультиматума приложением перестали пользоваться около 30 миллионов человек.

Корпорация получит номера телефонов, данные транзакций и IP-адреса, а сообщения из чатов с разными компаниями теперь могут быть использованы «в маркетинговых целях», в том числе и для рекламы на Facebook. При этом утверждается, что ни WhatsApp, ни Facebook не могут просмотреть личную переписку или прослушать звонки — вся информация защищена сквозным шифрованием.

На самом деле, все не так просто.

Опасный мессенджер

В ноябре 2020 года создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров отмечал, что WhatsApp «постоянно используется в качестве троянского коня» для слежки за переписками пользователей, а Facebook «участвовал в программах шпионажа» задолго до того, как купил WhatsApp, и рассчитывать на изменение политики компании не стоит.

«Я счастлив сэкономить Facebook десятки миллионов долларов и бесплатно выдать наш секрет: уважайте своих пользователей. Миллионы людей возмущены последними изменениями в правилах WhatsApp, которые теперь говорят, что пользователи должны передавать все свои личные данные для рекламного движка Facebook. Неудивительно, что бегство пользователей из WhatsApp в Telegram, продолжающееся уже несколько лет, ускорилось», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Дуров с первых дней стал воевать с WhatsApp — это лидеры сегмента, главный конкурент на рынке. Его главная цель — переубедить пользователей в пользу Telegram и объяснить, что WhatsApp опасен. И он действительно опасен, подтверждает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. Неоднократно американские спецслужбы требовали у Facebook доступ к перепискам пользователей.

«Несмотря на шифрование, специалисты по кибербезопасности обнаружили бэкдор [лазейку, — прим.ред], который позволял получать доступ к устройству пользователя и переписке WhatsApp. И складывалось ощущение, что это была не случайность, а оставленный запасной вход для спецслужб. Но Facebook после этого, вроде как, лазейку закрыл», — рассказал Зыков в комментарии «Политике Сегодня».

Альтернатива Facebook — за Россией

Ажиотаж вокруг новых правил WhatsApp в январе показал, что неуважительное отношение от корпорации многие терпеть не готовы. Пользователям дали возможность выдохнуть и подумать до весны в надежде, что возмущение утихнет. Расчет оказался неверным.

Люди будут пытаться найти новые, альтернативные площадки — и самой лучшей заменой американскому «большому брату» могли бы стать российские интернет-платформы, полагает Зыков.

«Я бы попробовал продвигать российские мессенджеры и социальные сети на территории иностранных государств. Например, не так давно Илон Маск пригласил для разговора в Clubhouse Владимира Путина. Не сомневаюсь, беседа могла быть довольно интересной, но если Маску будет в ответ предложено пообщаться в российских соцсетях, это спровоцирует волну интереса к российским площадкам — они технологичные, удобные. Возможно, наши мессенджеры иностранцам понравятся гораздо больше, чем зарубежные», — рассказал эксперт.

Тенденция уже наметилась: российские соцсети становятся оплотом свободы слова, пока американские интернет-гиганты переживают кризис цензуры. О том, как Дональд Трамп-младший ушел подальше от «большой тройки» монополистов Facebook, Instagram и Twitter в российский мессенджер, читайте в нашей статье.