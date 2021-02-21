Тихановская признала провал протестов в Белоруссии

Но не исключила, что акции возобновятся весной.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, скрывающаяся сейчас в Литве, Светлана Тихановская признала проигрыш оппозиции. В интервью швейцарской газете Le Temps Тихановская заявила, что на данный момент митинги протестов не действенны.

«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли», — сказала экс- кандидат в президенты.

Она не исключила, что акции возобновятся весной.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По официальным данным ЦИК страны, действующий глава республики Александр Лукашенко победил с результатом более 80% голосов. Тихановская покинула страну, но за границей призывала соотечественников выходить на улицы.