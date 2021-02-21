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9:30   21 Февраля 2021
Политика

Президент США наведался в больницу онкобольного экс-сенатора от демократов

Президент США наведался в больницу онкобольного экс-сенатора от демократов

Президент США Джозеф Байден посетил экс-сенатора от республиканской партии Боба Доула, у которого диагностировали рак легких четвертой степени. Об этом сообщают СМИ.

Американский лидер прибыл в комплекс Уотергейт в Вашингтоне, где находились 97-летний бывший сенатор и его супруга.

"У него (Доула. — Прим.ред.) все хорошо", — сказал президент США после встречи.

Стоит отметить, что Боб Доул является ветераном Второй мировой войны. В 1976 он выдвигался на пост вице-президента страны. Кроме того, экс-сенатор претендовал на пост президента США в 1996 году, однако победу одержал Билл Клинтон.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что Москва направила запросы для организации первых контактов с администрацией США.

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#сша #байден #доул

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