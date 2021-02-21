Французы раскритиковали отказ Байдена приглашать Россию в G7

Читателей французской газеты Le Figaro возмутило решение нового президента США Джозефа Байдена об отказе приглашать Россию для участия в "Большой семерке" (G7).

Читателей французской газеты Le Figaro возмутило решение нового президента США Джозефа Байдена об отказе приглашать Россию для участия в "Большой семерке" (G7).

Президент США высказал мнение, что со стороны России неоднократно замечены нападки на демократию Соединенных Штатов. В Белом доме добавили, что Байден, не собирается следовать примеру Дональда Трампа и приглашать Россию в G7. Однако пресс-секретарь заявил о возможности Москвы поучаствовать в организации мероприятия вместе с США.

Французские подписчики газеты посчитали мнение Байдена абсурдным и унизительным для других участников саммита, поскольку он не посчитал нужным обсудить это решение. Один из пользователей высказал основной задачей Вашингтона сохранение гегемонии.

Юзер archimède33, констатировал, что Вашингтон прибегает к таким действиям, поскольку им нужен враг, чтобы оправдать огромные траты Пентагона. По словам некоторых интернет-пользователей, Байден в силу неопытности запамятовала слова президента Владимира Путина о том, что Российской Федерации неинтересно участие в G7, поскольку есть формат G20.