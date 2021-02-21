Власти Франции объявили об отсутствии нового птичьего гриппа в стране

Французские ведомства в сфере здравоохранения сообщают, что угрозы передачи человеку новой разновидности вируса птичьего гриппа А (H5N8) на данный момент нет.

Французские ведомства в сфере здравоохранения сообщают, что угрозы передачи человеку новой разновидности вируса птичьего гриппа А (H5N8) на данный момент нет.

Представители министерств здравоохранения совместно с министерством сельского хозяйства во Франции заявили, что в стране отсутствует вероятность заражения человека от птицы. Риск передачи новой разновидности вируса сведена к нулю.

"На настоящее время в рамках проверки проведены 130 секвенирований вирусов. Ни один из анализов, осуществленных Агентством по санитарной безопасности, не указал на наличие у вирусов характеристик, которые представляли бы опасность возможности передачи человеку птичьего гриппа от существующих во Франции птиц", — было указано в документе.

Организации сообщили, чтобы были проведены специальные проверки и сравнения обнаруженного в России вируса с теми, которые присутствую на французских землях. Результаты ожидают получить в кратчайшие сроки. По словам министерств, эпизоотия птичьего гриппа наблюдается в первую очередь на юго-западе, однако очаг в количество более трех миллионов особей сразу уничтожается.