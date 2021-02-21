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8:49   21 Февраля 2021
Общество

Россиянам продлили возможность посетить Грецию с некоторыми ограничениями

Россиянам продлили возможность посетить Грецию с некоторыми ограничениями

Ограничения на въезд 500 россиян в неделю продлены властями Греции до 8 марта.

Туристы из России при въезде в страну должны иметь отрицательный результат теста на COVID-19 и справку о диагнозе на английском языке. Россиянам также понадобится ваучер на отель или подтверждающие проживание в стране документы.

Прилетающие в Грецию также должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия. Попасть в страну по-прежнему можно только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. После прилета пассажиров ждет выборочное тестирование на COVID-19.

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#россия #туризм #греция

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