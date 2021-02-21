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8:37   21 Февраля 2021
Общество

Ученые назвали срок сохранения иммунитета к коронавирусу

Ученые назвали срок сохранения иммунитета к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу долгое время сохраняется у тех, кто переболел COVID-19.

Австрийские ученые из Медицинского университета в Инсбруке провели исследование на горнолыжном курорте Ишгиль, который в 2020 году стал одним из эпицентров заражения в Европе. Об этом сообщает Euronews.

"Выяснилось, что у 90 процентов людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70 процентов респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность", — заявил ученый Вегенер Борена.

По прогнозам специалистов, в обществе должен сформироваться коллективный иммунитет. При этом полученные результаты подтверждаются аналогичными исследованиями и в других странах.

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#иммунитет #пандемия #коронавирус

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