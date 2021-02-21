Пушков уверен, что пользователи WhatsApp найдут замену мессенджеру

Сенатор Алексей Пушков заявил, что юзеры, которые не согласны с правилами социальной сети, найдут ему замену. Он сообщил об этом в Twitter.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что юзеры, которые не согласны с правилами социальной сети, найдут ему замену. Он сообщил об этом в Twitter.

Мессенджер WhatsApp пообещал заблокировать всех несогласных с новыми правилами пользователями, которые вступят в силу с 15 мая. По мнению Пушкина, юзеры найдет альтернативы тем интернет-гигантам, которые будут активно проявлять свою власть и дух диктатуры. Именно так люди продемонстрируют свой протест.

Обеспокоенность нововведением в мессенджере выразил немецкий депутат Европарламента Энгин Эроглу. Он направил запрос в Еврокомиссию, в котором попросил проследить законность совмещения Facebook и WhatsApp: распространение полученных данных, анализ и хранение.

В начале 2021 года бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных устройств изменила условия хранения данных, которые сейчас в обязательном порядке будут переадресованы в рекламную систему Facebook. Сделано это с целью сбора данных для анализа привычек и вкусов. После этих сообщений пользователи по всей планете начали массово покидать WhatsApp.