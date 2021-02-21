Вассерман объяснил сходство Зеленского и Порошенко

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал о схожести прошлого и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал о схожести прошлого и нынешнего президентов Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

По словам Вассерман, политики различаются личностно друг от друга, но при этом находятся в идентичном политическом положении и предпринимают схожие действия. Телеведущий резюмировал, что им обоим нужна абсолютная власть над "незалежной" и ограждение ее от "российского влияния". Именно поэтому министру и президенту приходится идти против интересов своих граждан, уступая "спонсорам", подчеркнул публицист.

Журналист прогнозирует, что такая ситуация на территории страны будет продолжаться очень долго. Он полагает, что до тех пор, пока у иностранных партнеров не пропадет интерес к Украине, ключевые роли будут занимать те, кто не способен повлиять на политический курс.