Для поддержки ВСУ: Царев высказался о военных базах НАТО на Украине

Западные партнеры Украины понимают, что в случае полномасштабных боевых действий в Донбассе ВСУ могут потерять инициативу. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Западные партнеры Украины понимают, что в случае полномасштабных боевых действий в Донбассе ВСУ могут потерять инициативу. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Он заявил в эфире "Царьграда", что никогда не сомневался в появлении на юго-востоке страны военных баз при условии победы Евромайдана. Верховная рада Украины накануне приняла закон о постоянном присутствии в стране иностранных военных, заявил Царев.

Иностранцы хорошо понимают, что в случае провокаций в Донбассе, ополченцы дойдут до Западной Украины. По его словам, поэтому сейчас активно разворачиваются военные базы в Очакове (Николаевская область) и других точках.

"И мы с НАТОвскими войсками воевать на территории Украины точно не будем. Поэтому, чем дальше, тем ситуация становится хуже", — заявил Царев.

Накануне военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец заявил, что украинская армия может готовиться к масштабному наступлению на территории Донбасса. Однако Россия готова ответить на попытку Киева захватить регион.

Баранец уверен, что Москва не может оставить Донецкую и Луганскую народные республики без военной помощи. Россия готова принимать военные вызовы Украины.