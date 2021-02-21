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7:04   21 Февраля 2021
Общество

Умер председатель забайкальского Заксобрания Игорь Лиханов

Умер председатель забайкальского Заксобрания Игорь Лиханов

После длительной болезни скончался председатель Законодательного собрания Забайкальского края Игорь Лиханов.

Заслуженный врач России умер на 67-м году жизни. Об этом сообщается на сайте регионального Заксобрания.

"Депутатский корпус, сотрудники аппарата краевого парламента выражают глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, коллегам, всем, кто работал с Игорем Дмитриевичем и знал его не только как профессионального политика, но и как хирурга, организатора здравоохранения, который почти два десятка лет руководил краевой клинической больницей", – отмечается в сообщении.

Родился Игорь Лиханов 18 марта 1953 года на руднике Ангатуй в Ононском районе Читинской области. Свою трудовую деятельность врач высшей категории начал в 1976 году хирургом областной клинической больницы. С 1994 по 2013 год возглавлял ведущую больницу Забайкалья.

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