Немецкие журналисты рассказали о шаткости Байдена в вопросах "СП-2"

Президент США Джо Байден имеет шаткое положение в вопросах проекта "СП–2". С одной стороны от него ждут усиления давления на Россию, но Байден не хочет портить отношения с ЕС.

Президент США Джо Байден имеет шаткое положение в вопросах проекта "СП–2". С одной стороны от него ждут усиления давления на Россию, но Байден не хочет портить отношения с ЕС.

Американские сенаторы ждут от Байдена решительных действий в отношении России, которые исключают вероятность каких-либо уступок по проекту "СП-2". Байден ставит под "угрозу" консенсус между демократами и республиканцами, обмениваясь любезностями с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом писало немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Байден неоднократно заявлял, что намерен улучшать отношения с Евросоюзом. По его словам, партнерство США и Европы должно оставаться краеугольным камнем всего, чего союзные государства планируют достичь в 21 веке.