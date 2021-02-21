Прокурор Москвы взял на контроль дело об убийстве матерью двух детей

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после смерти двух детей в квартире на северо-востоке Москвы. Прокурор Денис Попов поставил расследование на контроль.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после смерти двух детей в квартире на северо-востоке Москвы. Прокурор Денис Попов поставил расследование на контроль.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что тела трехлетнего мальчика и его 11-летней сестры обнаружили в квартире жилого дома на Ясном проезде. Жуткую находку сделали медики, которые приехали по вызову истекающей кровью 36-летней матери убитых несовершеннолетних.

Как говорится в сообщении прокуратуры Москвы, пострадавшую женщину госпитализировали. Следствие полагает, что она совершила убийство детей, а после предприняла попытку самоубийства. Возбуждено уголовное дело по п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). Результаты проверки поставлены на личный контроль прокурора столицы Дениса Попова.