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6:02   21 Февраля 2021
Происшествия

Прокурор Москвы взял на контроль дело об убийстве матерью двух детей

Прокурор Москвы взял на контроль дело об убийстве матерью двух детей

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после смерти двух детей в квартире на северо-востоке Москвы. Прокурор Денис Попов поставил расследование на контроль.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что тела трехлетнего мальчика и его 11-летней сестры обнаружили в квартире жилого дома на Ясном проезде. Жуткую находку сделали медики, которые приехали по вызову истекающей кровью 36-летней матери убитых несовершеннолетних.

Как говорится в сообщении прокуратуры Москвы, пострадавшую женщину госпитализировали. Следствие полагает, что она совершила убийство детей, а после предприняла попытку самоубийства. Возбуждено уголовное дело по п.п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних). Результаты проверки поставлены на личный контроль прокурора столицы Дениса Попова.

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