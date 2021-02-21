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5:25   21 Февраля 2021
Происшествия

СК задержал руководителей обрушившийся Норильской обогатительной фабрики

СК задержал руководителей обрушившийся Норильской обогатительной фабрики

Четверо сотрудников из числа руководства фабрики и подрядной организации задержаны в Норильске по делу о гибели троих рабочих, сообщили в СК РФ.

Напомним, 20 февраля в Норильске около 04:44 по местному времени (0:44 по московскому) на горно-обогатительной фабрике ООО "Медвежий ручей", расположенной по адресу улица Горная, 27, обрушилось здание цеха. По данным регионального МЧС, под завалами погибли три человека.

В СК возбудили уголовное дело из-за нарушения правил безопасности при ведении горных работ. Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин заявил, что авария произошла из-за "грубого нарушения техники безопасности, а усилий компании по предотвращению таких инцидентов было недостаточно".

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#ск рф #происшествие #норильск

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