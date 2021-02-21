Билл Гейтс назвал причину критического положения Техаса

Предприниматель Билл Гейтс в интервью телеканалу CNN рассказал, что причиной энергетического коллапса в штате Техас США стал недосмотр местных властей.

Предприниматель Билл Гейтс в интервью телеканалу CNN рассказал, что причиной энергетического коллапса в штате Техас США стал недосмотр местных властей.

Губернатора Техаса Грэгг Эббот недавно объяснил отключение электричества остановкой ветряных турбин, не выдержавших натиска сильнейших морозов. Гейтс не согласился с его высказыванием.

"В основном проблема была в том, что газовые электростанции не были сделаны погодоустойчивыми", — заявил миллиардер.

Он отметил, что причиной гибели более 50 человек, а также энергетического и продовольственного кризиса в Техасе, стала экономия администрации на системах морозостойкости. В штате по-прежнему сохраняются рекордно низкие температуры и объявлено чрезвычайное положение.