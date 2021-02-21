Новые управляемые снаряды "Краснополь-М2" испытают в России до конца 2021 года

Испытания новых управляемых снарядов "Краснополь-М2", а также управляемых мин "Грань" для Вооруженных сил РФ завершатся в 2021 году.

Испытания новых управляемых снарядов "Краснополь-М2", а также управляемых мин "Грань" для Вооруженных сил РФ завершатся в 2021 году.

Концерн завершит две конструкторские работы по управляемым снарядам "Краснополь-М2" и "Грань". Испытания нового оружия планируется завершить до конца года. Об этом рассказали в пресс-службе концерна "Калашников".

Изначально снаряды были разработаны на экспорт в Индию и Китай и включали в себя управляемые боеприпасы 155 миллиметрового калибра. Новая модель "Краснополь-М2" имеет большую дальность стрельбы и вероятность поражения одним выстрелом малогабаритной цели. Об этом пишет РИА Новости.