Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:14   21 Февраля 2021
Армия

Новые управляемые снаряды "Краснополь-М2" испытают в России до конца 2021 года

Новые управляемые снаряды "Краснополь-М2" испытают в России до конца 2021 года

Испытания новых управляемых снарядов "Краснополь-М2", а также управляемых мин "Грань" для Вооруженных сил РФ завершатся в 2021 году.

Концерн завершит две конструкторские работы по управляемым снарядам "Краснополь-М2" и "Грань". Испытания нового оружия планируется завершить до конца года. Об этом рассказали в пресс-службе концерна "Калашников".

Изначально снаряды были разработаны на экспорт в Индию и Китай и включали в себя управляемые боеприпасы 155 миллиметрового калибра. Новая модель "Краснополь-М2" имеет большую дальность стрельбы и вероятность поражения одним выстрелом малогабаритной цели. Об этом пишет РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#оружие #калашников #выстака

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров