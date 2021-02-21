CNN: Трамп планирует выступление перед республиканцам в Орландо

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп проведет первое выступление после ухода с поста президента на конференции консерваторов Республиканской партии США в Орландо 28 февраля.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп проведет первое выступление после ухода с поста президента на конференции консерваторов Республиканской партии США в Орландо 28 февраля.

Речь Трампа будет посвящена будущему Республиканской партии и ее консервативного движения. Отмечается, что Трамп с высокой долей вероятности в ходе своего выступления будет критиковать миграционную политику действующего президента США Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

Трамп ранее раскритиковал лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла (от штата Кентукки). Бывший американский лидер обвинил сенатора в неумении проявлять волю, а также заявил, что у него отсутствуют "политическая интуиция, мудрость и умения". По мнению Трампа, это привело к тому, что республиканцы потеряли большинство в верхней палате Конгресса США.