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3:10   21 Февраля 2021
Политика

Россия направила запросы на контакты с новой администрацией США — Антонов

Россия направила запросы на контакты с новой администрацией США — Антонов

Россия направила в администрацию главы Белого дома Джо Байдена запросы на организацию первых контактов. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявил, что рассчитывает на прагматичное сотрудничество с США по ряду направлений. В частности, речь идет о стратегической стабильности, космосе, Арктике и борьбе с пандемией коронавируса.

Дипломат выразил надежду на продолжение диалога по "ядерной сделке" с Ираном, а также по Афганистану и Сирии. Он отметил, что по Латинской Америке также есть много противоречий.

Вашингтон будет оказывать давление на Москву и дальше, заявил Антонов. Ослабить напряженность в отношениях сторон не получится, пока нет диалога между сторонами.

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