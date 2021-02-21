Посол Антонов спрогнозировал дальнейшее развитие отношений России и США

Послы стран СНГ полагают, что Вашингтон продолжит давить на Москву. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Послы стран СНГ полагают, что Вашингтон продолжит давить на Москву. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Заявление было сделано во время эфира на YouTube-канале "Соловьев Live" в субботу, 20 февраля.

"Все, что я вижу на ближайшую перспективу, — это то, что в отношении нас будут продолжать давление", – предрек Антонов.

Он сообщил, что два дня назад встречался с дипломатами стран, образованных на пространстве бывшего Советского Союза. Они пришли к выводу, что новая администрация США продолжает прежнюю политику давления на Россию со всех сторон. Посол выразил желание, чтобы поведение Вашингтона на мировой арене было более понятным и предсказуемым.