Украинский чиновник рассказал, как МВФ подставил Зеленского в ОАЭ

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации в ОАЭ из-за Международного валютного фонда (МВФ).

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации в ОАЭ из-за Международного валютного фонда (МВФ).

Фонд разместил сообщения о завершении миссии на Украине, таким образом создав негативный фон во время визита Зеленского в ОАЭ. МВФ должен объяснить свои действия. Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Тимофей Милованов в интервью Hromadske.

"Ответа нет, и, по сути, они не должны его давать, но вопрос остается открытым — случайность это или нет. Мы не папуасы, и нас нельзя гонять и обманывать", — заключил чиновник.

Международный валютный фонд призывает власти повысить тарифы ЖКХ. По мнению директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, он так хочет "содрать последний слой кожи" с населения страны.