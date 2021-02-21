Затяжная война: сколько потеряла Украина из-за конфликта в Донбассе

Украина потеряла около 50 миллиардов долларов из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского Центра экономической стратегии.

Украина потеряла около 50 миллиардов долларов из-за вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского Центра экономической стратегии.

Данный показатель составляет десять процентов от всего ВВП страны за пять лет. Эксперты оценивают данную сумму как минимальную. Реальная стоимость утраченных активов гораздо выше, однако посчитать ее точно нет возможности — многие из них находятся под контролем ДНР и ЛНР.

Экономические потери самих Донецкой и Луганской областей также оказались существенными. Если бы войны не было, их валовый региональный продукт мог бы составлять к 2018 году 21,3 миллиарда долларов. Это в полтора раза выше, чем текущие показатели, отмечают исследователи. Расчеты были сделаны в рамках проекта, финансируемого посольством Великобритании на Украине.

Накануне замглавы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников сообщил, что потери Украины из-за войны составили 120 миллиардов долларов. По его словам, в случае возвращения Луганска и Донецка в состав Украины регионам потребуется не менее 22 миллиардов долларов.