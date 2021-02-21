Посол Антонов прошел вакцинацию от коронавируса в США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что неделю назад сделал прививку от коронавируса вакциной американской компании Moderna.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что неделю назад сделал прививку от коронавируса вакциной американской компании Moderna.

Вакцина американской компании Moderna, которая носит название mRNA-1273, сейчас находится на последней стадии испытаний. В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" Антонов рассказал, что уже прошел вакцинацию данным препаратом и через четыре недели ему предстоит сделать второй укол.

"Если в стране есть хорошая вакцина <...> надо этим пользоваться", – призвал посол РФ в США.

По слова Антонова, это хорошая возможность сохранить здоровье в условиях пандемии коронавируса, а некоторые "разделительные линии" наносят лишь ущерб безопасности граждан.