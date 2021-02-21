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0:33   21 Февраля 2021
Политика

Президент Эстонии поддержала ратификацию договора о границе с Россией

Президент Эстонии поддержала ратификацию договора о границе с Россией

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила за ратификацию пограничного договора с Россией.

Глава государства выразила готовность начать этот процесс при условии согласия второй стороны. Об этом сообщает газета Postimees.

"Я одна из тех, кто всегда думал, что важно заключить пограничный договор, но и другая сторона должна быть к этому готова", - приводит слова Керсти Кальюлайд издание в субботу, 20 февраля.

Пограничный договор о линии эстонско-российской госграницы был подписан в 2005 году. Однако перед последующей ратификацией документа правительство Эстонии включило в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. После этого Россия отозвала свою подпись. С тех пор МИД стран неоднократно пытались возобновить незавершенный процесс.

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