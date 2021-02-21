Зеленский ввел санкции против компании владельца магазинов "Спортмастер"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях к Сингапурской компании Sportmaster Operations.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях к Сингапурской компании Sportmaster Operations.

Компания является головной организацией для сети магазинов спортивных товаров "Спортмастер", которые расположены на территории России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Китая и Польши. Санкции сроком на три года ограничат торговые операции фирмы, запретят транзит товаров на территории Украины. Об этом сообщается на сайте офиса главы государства.

Зеленский также подписал решение о вводе ограничительных мер против еще 18 компаний. В санкционный список вошли Севастопольский государственный университет и некоторые зарегистрированные в России компании.