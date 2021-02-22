Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:21   22 Февраля 2021
Ближнее зарубежье

Андрей Манчук подвел итог семилетней борьбы Украины за достоинство

Андрей Манчук подвел итог семилетней борьбы Украины за достоинство

Главным результатом семи лет, прошедших после Евромайдана, стала окончательная потеря украинцами право не только отстаивать, но и публично озвучивать собственное мнение, если оно не совпадает с линией местных националистов.

Об этом в материале для газеты «Взгляд» пишет киевский журналист Андрей Манчук, подводя итоги «семилетки майдана».

Верховная Рада, по случаю седьмой годовщины «Революции Достоинства» выпустила сочащееся пафосом спецзаявление, в котором госпереворот называется «выразителем национальной идеи свободы» и «одним из ключевых моментов строительства украинского государства». При этом вина за гибель так называемой «небесной сотни» в документе полностью возлагается на экс-президента Виктора Януковича и сотрудников «Беркута», а также, непонятно почему, на Россию.

«Всем очевидно, что власти бесконечно затягивают расследование перестрелки на Майдане Независимости и на примыкающем к ней участке улицы Институтской, который носит сейчас название Аллеи Небесной Сотни, — пишет Манчук. — Они не решаются предъявить обвинения стрелявшим в правоохранителей националистам – хотя эти «активисты» подробно рассказали о своих действиях в задокументированных материалах следствия и в интервью ведущим западным СМИ».

Андрей Манчук подвел итог семилетней борьбы Украины за достоинство

Поиск виновных на Украине давно превратили в профанацию, отмечает журналист. Политическим выгодоприобретателям майдана просто незачем искать настоящих виновников преступления, потому что в процессе они выйдут на собственный след.

А «национальная идея свободы», по его словам, заключается в том, что нельзя говорить неудобную властям правду. Об этом также говорится в специальном заявлении Рады по случаю седьмой годовщины майдана.

В день, когда этот документ зачитывали в парламенте, на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении известного видеоблогера и политика Анатолия Шария, который со времен президентства Януковича вынужден был покинуть родину и жить в Европе.

Незадолго до этого, напоминает Манчук, власти без решения суда и в нарушение всех конституционных норм закрыли три оппозиционных телеканала. А перед этим ими было санкционировано преследование ряда политических Telegram-каналов, которых заподозрили в продвижении «прокремлевской повестки».

«Все понимают, что речь идет о тотальной зачистке медиа-поля, на котором не останется никаких влиятельных оппозиционных ресурсов», — отмечает журналист.

Андрей Манчук подвел итог семилетней борьбы Украины за достоинство

Немногочисленные СМИ, позволяющие себе даже немного отклониться от генеральной линии партии, подвергаются террору со стороны подконтрольных спецслужбам националистам. Но вскоре они могут и вовсе оказаться закрытыми, если будет принят новый закон о полноценной государственной цензуре, который готовится рассмотреть Рада.

«Конечно, такое было немыслимо в домайданной Украине, которая отличалась завидными показателями свободы слова и открывала широкие возможности для оппозиционных политиков, — напоминает Манчук. — Украинцы потеряли после Евромайдана право публично озвучивать и отстаивать собственные позиции – если они не совпадают с позициями националистического актива».

Власти Украины ликвидируют социальные права своих граждан, лишая их льгот и поднимая тарифы, и одновременно с этим закрывают рты всем недовольным, чтобы те не имели возможности говорить о проблемах. Именно это, заключает журналист, и является главным итогом семилетней борьбы Украины за европейские ценности и достоинство.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #майдан #сми #госпереворот #националисты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров