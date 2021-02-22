Андрей Манчук подвел итог семилетней борьбы Украины за достоинство

Главным результатом семи лет, прошедших после Евромайдана, стала окончательная потеря украинцами право не только отстаивать, но и публично озвучивать собственное мнение, если оно не совпадает с линией местных националистов.

Главным результатом семи лет, прошедших после Евромайдана, стала окончательная потеря украинцами право не только отстаивать, но и публично озвучивать собственное мнение, если оно не совпадает с линией местных националистов.

Об этом в материале для газеты «Взгляд» пишет киевский журналист Андрей Манчук, подводя итоги «семилетки майдана».

Верховная Рада, по случаю седьмой годовщины «Революции Достоинства» выпустила сочащееся пафосом спецзаявление, в котором госпереворот называется «выразителем национальной идеи свободы» и «одним из ключевых моментов строительства украинского государства». При этом вина за гибель так называемой «небесной сотни» в документе полностью возлагается на экс-президента Виктора Януковича и сотрудников «Беркута», а также, непонятно почему, на Россию.

«Всем очевидно, что власти бесконечно затягивают расследование перестрелки на Майдане Независимости и на примыкающем к ней участке улицы Институтской, который носит сейчас название Аллеи Небесной Сотни, — пишет Манчук. — Они не решаются предъявить обвинения стрелявшим в правоохранителей националистам – хотя эти «активисты» подробно рассказали о своих действиях в задокументированных материалах следствия и в интервью ведущим западным СМИ».

Поиск виновных на Украине давно превратили в профанацию, отмечает журналист. Политическим выгодоприобретателям майдана просто незачем искать настоящих виновников преступления, потому что в процессе они выйдут на собственный след.

А «национальная идея свободы», по его словам, заключается в том, что нельзя говорить неудобную властям правду. Об этом также говорится в специальном заявлении Рады по случаю седьмой годовщины майдана.

В день, когда этот документ зачитывали в парламенте, на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении известного видеоблогера и политика Анатолия Шария, который со времен президентства Януковича вынужден был покинуть родину и жить в Европе.

Незадолго до этого, напоминает Манчук, власти без решения суда и в нарушение всех конституционных норм закрыли три оппозиционных телеканала. А перед этим ими было санкционировано преследование ряда политических Telegram-каналов, которых заподозрили в продвижении «прокремлевской повестки».

«Все понимают, что речь идет о тотальной зачистке медиа-поля, на котором не останется никаких влиятельных оппозиционных ресурсов», — отмечает журналист.

Немногочисленные СМИ, позволяющие себе даже немного отклониться от генеральной линии партии, подвергаются террору со стороны подконтрольных спецслужбам националистам. Но вскоре они могут и вовсе оказаться закрытыми, если будет принят новый закон о полноценной государственной цензуре, который готовится рассмотреть Рада.

«Конечно, такое было немыслимо в домайданной Украине, которая отличалась завидными показателями свободы слова и открывала широкие возможности для оппозиционных политиков, — напоминает Манчук. — Украинцы потеряли после Евромайдана право публично озвучивать и отстаивать собственные позиции – если они не совпадают с позициями националистического актива».

Власти Украины ликвидируют социальные права своих граждан, лишая их льгот и поднимая тарифы, и одновременно с этим закрывают рты всем недовольным, чтобы те не имели возможности говорить о проблемах. Именно это, заключает журналист, и является главным итогом семилетней борьбы Украины за европейские ценности и достоинство.