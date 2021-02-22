Поддубный: СНБО своим решением окончательно похоронил перемирие в Донбассе

Совет национальной безопасности Украины (СНБО) принял решение, которое окончательно похоронило объявленное в июле прошлого года «бессрочное перемирие» в Донбассе.

Совет национальной безопасности Украины (СНБО) принял решение, которое окончательно похоронило объявленное в июле прошлого года «бессрочное перемирие» в Донбассе.

Об этом в материале для RT пишет военный корреспондент Евгений Поддубный, комментируя решение СНБО разрешить ВСУ открывать «ответный» огонь по территории Донецкой и Луганской народных республик. На практике же, украинские силовики восприняли это решение СНБО, просто как разрешение на обстрелы.

«На практике мы видим совсем иную картину, которая в общем-то и не вызывает удивления: Киев после госпереворота 2014 года неспособен придерживаться договоренностей. Проверено», — отмечает военкор.

С самого начала 2021 года, по его словам, под обстрел ВСУ в Донбассе день за днем попадают пригороды Донецка и Горловки, тяжелая военная обстановка и на юге ДНР и в соседней ЛНР.

В субботу, 20 февраля, армия Донецкой Народной Республики понесла потери в результате минометного обстрела Горловки со стороны ВСУ, в ходе которого по окраинным районам было выпушено до полусотни мин, погиб один человек и двое получили ранения.

«Что это, если не заявка на новый виток большой войны, которую вновь хочет развязать Киев?», — задается вопросом Поддубный.

Сейчас украинские власти просто ждут отмашки от Запада на возобновление полноценных боевых действий в Донбассе. Но Запад пока держит Киев на коротком поводке, повторяя ему свои обещания оказать поддержку в борьбе с «российским агрессором».

На принятом в пятницу решении СНБО по Донбассу сразу поставили гриф «секретно» и оглашать его не стали. Но жителям Донбасса и не надо было ничего оглашать, так как им все становится ясно по снарядам, прилетающим с позиций ВСУ в их города.

«За минувший 2020 год ни одни из переговоров, на какой бы площадке и в каком бы формате они ни проводились, не дали положительного результата в плане урегулирования донбасского конфликта», — напоминает Поддубный.

И нет, по его словам, никакой надежды на то, что в 2021 году хоть что-то изменится к лучшему. Донбасс продолжат бомбить, а ДНР и ЛНР продолжат нести потери. Но теперь в республиках Донбасса живут российские граждане, которые ничем не отличаются от других граждан РФ. А значит обстрелы Донбасса имеют прямое отношение к России в юридическом смысле, а не только к контексте русского мира.

«Кажется, это должно останавливать киевских преступников, но это только кажется. Если бы эти люди думали об интересах собственной страны, то не было бы и расстрела на Институтской и Грушевского семь лет назад», — отмечает корреспондент.

В заключение он напоминает, что с момента государственного переворота в Киеве прошло уже семь лет. Для того, чтобы оправдать захват власти, лидеры майдана устроили расстрел людей в центре украинской столицы – их снайперы стреляли и в демонстрантов, и в силовиков. А на таком фундаменте не могло вырасти ничего хорошего, заключает Поддубный.