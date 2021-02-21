Сатановский дал шведам и финнам рецепт, как им не уйти в историю

Россия спокойно относится и к Швеции, и к Финляндии с Норвегией и всей прочей Европой вплоть до Португалии, хотя шведы считают возможны запугивать финнов Россией, чтобы впарить ей свои самолеты.

Россия спокойно относится и к Швеции, и к Финляндии с Норвегией и всей прочей Европой вплоть до Португалии, хотя шведы считают возможны запугивать финнов Россией, чтобы впарить ей свои самолеты.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает политолог Евгений Сатановский, комментируя предложение о покупке шведских истребителей, которое командующий ВВС Швеции сделал Финляндии.

Финляндия собралась обновлять свои Военно-воздушные силы, в связи с чем командующий шведских ВВС предложил ей продать свои истребители на сумму 12 миллиардов долларов, чтобы в случае возможной войны с Россией те имели возможность отступить на родные аэродромы и получить там соответствующее обслуживание.

«Ни о каком бизнесе в данном случае и речи не идет. Полнейший альтруизм. Поскольку ясно же, что кто-кто, но Швеция-то точно Россию победит. Всегда побеждала. Особенно, помнится, убедительно это у нее получилось под Полтавой. Да и по результатам Северной войны…», — иронично комментирует это предложение Сатановский.

При этом эксперт отмечает, что никому на Западе, похоже просто не приходит в голову «простая, как железнодорожная шпала» мысль, что в случае войны с Россией у финских ВВС может просто не оказаться возможности, лишившись собственной страны, отступить в Швецию, так как той тоже уже не будет.

Раньше, по словам Сатановского, экспериментами с логикой отличались США и командование НАТО, представители которых регулярно выдавали выдающиеся глупости. Но теперь эта мода распространилась и на Швецию. Похоже это заразно, хуже коронавируса, отмечает эксперт.

А с другой стороны, все эти закупки, выделенные на них деньги и планы отступления – это их проблемы.

«Вообще-то, есть единственный рецепт, в рамках следования которому ни финнам к шведам отступать не надо будет, ни шведам уходить в историю – НЕ воевать с Россией, которая, видит Господь, ни с кем особо воевать не хочет, хотя если придётся, особой радости эта война из ее противников не доставит никому», — подчеркивает Сатановский.

При этом эксперт напоминает, как Швеция утратила статус великой европейской державы — исторически так сложилось, что это произошло именно в результате войн с Россией. И именно так Швеция потеряла Финляндию, которая затем более ста лет являлась частью Российской империи.

Россия, по словам Сатановского, спокойно относится к Швеции, хотя уровень ее нынешней исламизации не может не печалить.

«Хорошая была и пока еще во многом остается страна. И то же самое касается Финляндии, Норвегии и всей прочей Европы, до Португалии включительно. Чего им всем по поводу России напрягаться, совершенно непонятно…», — удивляется политолог.

А бизнес по продаже самолетов, по его словам, как раз понятен – шведы пугают финнов Россией, чтобы продать им собственные «летающие гробы».