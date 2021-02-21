Бутина призвала не обманываться по поводу возвращения США в Парижское соглашение

Президент США Джо Байден вернул страну в Парижское соглашение по климату своим единоличным указом без ратификации Сенатом. Член Общественной Палаты Мария Бутина объяснила, что общего у этого события с войной.

Президент США Джо Байден вернул страну в Парижское соглашение по климату своим единоличным указом без ратификации Сенатом. Член Общественной Палаты Мария Бутина объяснила, что общего у этого события с войной.

«Чтобы в полной мере осознать, насколько фундаментальна реинсталляция экологического соглашения единолично указом американского президента Байдена без ратификации Сенатом нужно знать два нюанса: логику мышления американских элит и историю США», — пишет Бутина в личном Telegram-канале.

В том, что касается логики, объясняет общественный деятель, у американских политиков все очень просто – они любят проводить эксперименты в стиле «давайте посмотрим, как далеко мы сможем зайти». Они начинают с малого, и, если не встречают ответа, давят сильнее.

Классический прием внутренней и внешней политики США – прикормить несколько НКО, потом «раздать печеньки», и, если к этому времени эти действия не встретят отпора, дать несколько советов о том, как поступать в том или ином случае, а потом уже можно смело назначать своих людей на ключевые посты в государстве.

«Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и с Парижским соглашением — если вопреки американской Конституции, президент единоличным указом может принимать решение о входе в определенные договоры, а противостояния со стороны народа нет, то можно и еще какое-нибудь действие единолично совершить, более серьезное, правда, чем экологическое соглашение», — объясняет Бутина.

При этом она напоминает, что американский президент без одобрения парламента не может входить в договоры, также, как он не может и самостоятельно начинать войны.

И тут приходит время вспомнить о втором нюансе – истории США. За несколько последних десятилетий единственным президентом США, не развязавшим ни одной войны за пределами Штатов, оказался Дональд Трамп, напомнила Бутина.

Предшественник Трампа, Барак Обама, например, напоминает общественный деятель, тестировал американцев также, как и Байден сейчас, единолично подписав для начала указ о вхождении США в Парижское соглашение по климату. А потом Обама, также не получив согласия Конгресса, развязал войны в ряде стран — в Афганистане, Ираке, Пакистане, Ливии, Йемене, Сомали и Сирии. При этом он не называл происходящее войной, а для «военной операции по установлению мира в регионе» и одобрение получать не надо, объяснила Бутина.

«Отсюда вывод: не обманывайтесь, дамы и господа, когда кто-то скажет вам, что ход Байдена с Парижским соглашением — всего лишь отмена того, что сделал его предшественник в стиле "назло маме отморожу уши" (Трамп действительно вышел из соглашения, правда, с соблюдением положенной процедуры), все намного интереснее», — пишет Бутина.

Уже скоро, по ее словам, наступит время проведения «миротворческих военных операций», которые будет единолично начинать Байден. А, если учесть возраст и состояние здоровья 46-го американского президента, то можно предположить, что это будут даже не его решения, а решения кукловодов, имеющих серьезные финансовые интересы в ВПК, чьих имен никто никогда не узнает, заключает Мария Бутина.