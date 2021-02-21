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5:08   21 Февраля 2021
Весь мир

Бутина призвала не обманываться по поводу возвращения США в Парижское соглашение

Бутина призвала не обманываться по поводу возвращения США в Парижское соглашение

Президент США Джо Байден вернул страну в Парижское соглашение по климату своим единоличным указом без ратификации Сенатом. Член Общественной Палаты Мария Бутина объяснила, что общего у этого события с войной.

«Чтобы в полной мере осознать, насколько фундаментальна реинсталляция экологического соглашения единолично указом американского президента Байдена без ратификации Сенатом нужно знать два нюанса: логику мышления американских элит и историю США», — пишет Бутина в личном Telegram-канале.

В том, что касается логики, объясняет общественный деятель, у американских политиков все очень просто – они любят проводить эксперименты в стиле «давайте посмотрим, как далеко мы сможем зайти». Они начинают с малого, и, если не встречают ответа, давят сильнее.

Бутина призвала не обманываться по поводу возвращения США в Парижское соглашение

Классический прием внутренней и внешней политики США – прикормить несколько НКО, потом «раздать печеньки», и, если к этому времени эти действия не встретят отпора, дать несколько советов о том, как поступать в том или ином случае, а потом уже можно смело назначать своих людей на ключевые посты в государстве.

«Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и с Парижским соглашением — если вопреки американской Конституции, президент единоличным указом может принимать решение о входе в определенные договоры, а противостояния со стороны народа нет, то можно и еще какое-нибудь действие единолично совершить, более серьезное, правда, чем экологическое соглашение», — объясняет Бутина.

При этом она напоминает, что американский президент без одобрения парламента не может входить в договоры, также, как он не может и самостоятельно начинать войны.

И тут приходит время вспомнить о втором нюансе – истории США. За несколько последних десятилетий единственным президентом США, не развязавшим ни одной войны за пределами Штатов, оказался Дональд Трамп, напомнила Бутина.

Бутина призвала не обманываться по поводу возвращения США в Парижское соглашение

Предшественник Трампа, Барак Обама, например, напоминает общественный деятель, тестировал американцев также, как и Байден сейчас, единолично подписав для начала указ о вхождении США в Парижское соглашение по климату. А потом Обама, также не получив согласия Конгресса, развязал войны в ряде стран — в Афганистане, Ираке, Пакистане, Ливии, Йемене, Сомали и Сирии. При этом он не называл происходящее войной, а для «военной операции по установлению мира в регионе» и одобрение получать не надо, объяснила Бутина.

«Отсюда вывод: не обманывайтесь, дамы и господа, когда кто-то скажет вам, что ход Байдена с Парижским соглашением — всего лишь отмена того, что сделал его предшественник в стиле "назло маме отморожу уши" (Трамп действительно вышел из соглашения, правда, с соблюдением положенной процедуры), все намного интереснее», — пишет Бутина.

Бутина призвала не обманываться по поводу возвращения США в Парижское соглашение

Уже скоро, по ее словам, наступит время проведения «миротворческих военных операций», которые будет единолично начинать Байден. А, если учесть возраст и состояние здоровья 46-го американского президента, то можно предположить, что это будут даже не его решения, а решения кукловодов, имеющих серьезные финансовые интересы в ВПК, чьих имен никто никогда не узнает, заключает Мария Бутина.

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#сша #обама #байден #парижское соглашение по климату #бутина

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