МВД обновило порядок отправки россиян в вытрезвители

МВД разработало порядок доставки пьяных россиян сотрудниками правоохранительных органов в вытрезвители.

МВД разработало порядок доставки пьяных россиян сотрудниками правоохранительных органов в вытрезвители.

Согласно новым правилам, граждан теперь смогут забирать в вытрезвители прямо из квартир. Такой приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Теперь полиция может доставлять людей в состоянии наркотического или алкогольного опьянения в специализированные организации. Забирать их будут прямо из общественных мест или квартир после заявления проживающих с ними граждан.

"Кроме того, проект содержит нормы, регламентирующие оказание сотрудниками полиции помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке", — говорится в пояснительной записке.

Полиция должна вызвать бригаду скорой помощи, если она необходима пьяному человеку в общественном месте. Если это невозможно, то правоохранители обязаны доставить гражданина в больницу на служебном транспорте, при этом убедившись, что человек без оружия.