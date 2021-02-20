Илон Маск заявил о завышенности цен на криптовалюты

Цены на криптовалюты биткоин и эфириум остаются на завышенном уровне. Об этом заявил основатель Tesla, американский предприниматель Илон Маск.

Цены на криптовалюты биткоин и эфириум остаются на завышенном уровне. Об этом заявил основатель Tesla, американский предприниматель Илон Маск.

Криптовалюта, как и обычные деньги, являются набором информации, позволяющая избежать неудобств, которые связаны с бартером. Она также, как и любая система данных, подвержена запоздалым реакциям и ошибкам. Учитывая это, цены на криптовалюту кажутся высокими. Об этом Маск написал в соцсети Twitter.

Стоимость биткоина в пятницу впервые достигла отметки в 57 тысяч долларов. В середине января цены на биткоин варьировались на отметке в 30 тысяч долларов.