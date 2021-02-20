Погребинский: Зеленский по указке США выдавливает Медведчука с Украины

Лидеру партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку не протяжении многих лет удавалось находить общий язык с властями страны, но с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским он договорится не смог.

Лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку не протяжении многих лет удавалось находить общий язык с властями страны, даже с экс-президентом Украины Петром Порошенко, но с нынешним главой государства Владимиром Зеленским он договорится не смог и попал под санкции.

Об этом в материале для издания «Взгляд» пишет украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, рассуждая о том, что введенные Зеленским санкции могут может означать конкретно для наиболее пророссийского политика страны и для украинских избирателей.

По словам эксперта, ранее в украинской политике не было примеров подобной неприкрытой войны.

«Если бы власти Украины хотели идти по пути закона, то для начала предъявили бы какие-то подозрения, а раз ничего подобного не случилось, то у них нет никаких доказательств вины Медведчука, — предположил политолог. — Просто есть исполнение решения, которое, скорее всего, согласовано с посольством США в Киеве о том, что нужно перекрыть все каналы информации, которые действуют вразрез с интересами Соединенных Штатов».

Целью введенных санкций является выдавливание Медвечука из страны. Власти хотят заставить лидера ОПЗЖ уехать с Украины, чтобы простыл и его след, и след его соратников, а саму партию можно было спокойно запретить, закрыть и забыть о ней. Именно такую задачу, по всей видимости, и поставили перед Зеленским в Вашингтоне, считает Погребинский.

Это, по его словам, значит, что ключевой целью санкций является не сам Виктор Медведчук, а все украинские граждане, лояльно настроенные по отношению к РФ.

«Сначала Зеленский зачистил информационное пространство, выбросив из него большую часть СМИ, дававших альтернативный взгляд на украинскую политику, — напомнил политолог в заключение. — Теперь, вероятно, хочет лишить Юго-Восток единого политического представительства в Верховной раде, а также постепенно выдавить ОПЗЖ из местных советов. Разделяй и властвуй – ничего нового».

Напомним, в начале февраля 2021 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете вещания в стране трех оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также о введении санкций против их владельца – народного депутата Тараса Козака. Это был первый случай, когда украинские власти ввели персональные санкции в отношении гражданина собственной страны.