Украинская армия может готовиться к масштабному наступлению на Донбасс. Однако Россия готова ответить на попытку Украины захватить его.

Украинская армия может готовиться к масштабному наступлению на Донбасс. Однако Россия готова ответить на попытку Украины захватить его.

Из Донбасса поступают сообщения о том, что Украина тайно стягивает танки ВСУ к линии разграничения и перебрасывает живую силу челночным способом. Киевские генералы тем временем открыто призывают к применению силы, что говорит о возможной эскалации, об этом заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец, передает "Экономика сегодня".

"Если мы увидим, что мирный народ Донбасса подвергается уничтожению украинской армией, нам не надо посылать туда истребители и бросать танковые дивизии. Мы, стоя по эту сторону границы и, как говорил мой командир, не вынимая папиросы изо рта, накроем украинских "карателей" Донбасса с российской стороны", — сказал Баранец.

Россия уничтожит каждого украинского агрессора, который направит оружие в сторону Донбасса. По словам военного обозревателя "КП", Москва не может оставить Донецкую и Луганскую народные республики без военной помощи. Россия готова принимать военные вызовы Украины.