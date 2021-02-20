Сатановский рассказал, за что Россия должна благодарить Байдена и Америку

Россиянам следует радоваться угрозам, шантажу и санкциям со стороны США, которые тренируют, закаляют и воспитывают Россию, не давая ей почивать на сырьевых лаврах.

Россиянам следует радоваться угрозам, шантажу и санкциям со стороны США, которые тренируют, закаляют и воспитывают Россию, не давая ей почивать на сырьевых лаврах.

Об этом в личном Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, рассуждая о том, что американский президент Джо Байден обвиняя Россию в коварных замыслах против Америки и Европы, видимо, судит о ней по своей собственной стране.

«Интересно, с чего президент Байден решил, что Россия спит и видит, как бы подорвать отношения Европы и Соединенных Штатов, чтобы ей было "легче угрожать отдельным странам"? По Америке, что ли, судит?», — отмечает Сатановский.

При этом он напоминает, что пока единственной страной, которая всем непрерывно угрожает, является именно Америка. И именно США, а не кто-то другой, гадят России везде, где только можно, особенно на территории бывшего Советского Союза, подрывая отношения Москвы с бывшими союзными республиками.

Также Россия не пытается ослабить Соединенные Штаты Америки, но ей приходится, сталкиваясь с угрозами, исходящими преимущественно от США, вынужденно укреплять свои позиции. Поэтому американский президент за укрепление военной мощи России в последние годы должен благодарить исключительно себя и своих предшественников в Белом доме, а также Госдепартамент, Конгресс и другие американские разведывательные и военные структуры, имеющие отношение к антироссийской работе.

«Особое спасибо США за санкции, украинский Майдан, цветные революции и попытки организовать такую же в России. Если бы не это, неизвестно еще, что б было со страной», — подчеркивает Сатановский.

А так, благодаря всему, что устроили США, Россия поняла, что у нее нет ни друзей, ни союзников, ни сфер влияния. Также она поняла, что Европа не является для нее партнером и полагаться на нее ни в чем нельзя, а США для России не только не партнер, а самый настоящий враг, и сами они это многократно подтвердили.

Теперь, по крайней мере, России стало понятно, что делать надо, а чего делать нельзя ни в коем случае. Хотя в сторону этого понимания Россия движется очень нехотя, отмечает политолог.

Россия, по его словам, еще не пережила инерцию выстраивавшейся тридцать лет системы непрерывного воровства, коррупции, самообмана и развала собственной страны ради персонального обогащения отдельных людей.

Но по ее соседям уже ясно, к чему приводит американское давление, и поэтому у населения РФ идеи «стать как Запад» восторга уже не вызывают. А если для кого-то эти идеи и остаются еще светом в окошке, то эти люди всем уже надоели, и они сильно рискуют своими головами.

«Так что, порадуемся санкциям, угрозам, шантажу и всей прочей дряни, с которой мы столкнулись при Обаме, пережили при Трампе и переживем при Байдене и его наследниках. Они нас закаляют, воспитывают, тренируют и заставляют что-то делать, вместо того, чтоб почивать на сырьевых лаврах, спиваясь и сгнивая потихоньку», — подчеркивает Сатановский.

Пока еще Байден не довел нас до желаемого уровня, но, судя по всему, он продолжит тренировать Россию и россиян, а значит достижение нужного уровня – дело наживное, заключает эксперт.