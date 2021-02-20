11:51 20 Февраля 2021Экономика
Минфин предложил распространить ипотеку под 6% годовых на частные дома
Кредиты под 6% годовых могут сделать доступными не только на новостройки, но и на строительство коттеджей и приобретение земельных участков.
Кредиты под 6% годовых могут сделать доступными не только на новостройки, но и на строительство коттеджей и приобретение земельных участков.
Соответствующее предложение поступило от Минфина РФ. Участие в программе будет открыто для семей, где второй или третий ребенок родился в период с 2018 по 2022 год.
Возводить такую недвижимость должны будут по договору подряда индивидуальный предприниматель либо компания. Также будут установлены не классические, а другие методы обеспечения, так как до окончания строительства коттедж не может стать предметом залога по кредиту. В частности, в качестве метода обеспечения смогут использовать передачу в залог другой недвижимости либо поручительства.