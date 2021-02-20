Медведчук считает санкции СНБО незаконными

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против политика Виктора Медведчука являются незаконными. Об этом заявил сам оппозиционер.

Санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против политика Виктора Медведчука являются незаконными. Об этом заявил сам оппозиционер.

СНБО решил наложить ограничения на восемь физических лиц и 19 юридических лиц. В списке среди прочих оказались Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Как отметил Медведчук, санкции против него и его соратников могут применяться только по решению суда. Однако действия нынешней власти можно назвать лишь "торжеством беспредела, анархии и беззакония", убежден оппозиционер.

Пресс-служба партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" ранее прокомментировала санкции против Медведчука, назвав их желанием режима свести счеты с лидерами оппозиции. Партия считает, что законных оснований для "этой внесудебной расправы" не существует. "Оппозиционная платформа — За жизнь" будет всеми законными методами защищать демократию и конституцию, отстаивая права своих соратников, добавили в партии.