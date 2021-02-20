Прокуратура просит зачесть домашний арест Навального в срок отбывания наказания

Представитель прокуратуры обратилась к суду с просьбой по наказанию блогера Алексея Навального.

Представитель прокуратуры обратилась к суду с просьбой по наказанию блогера Алексея Навального.

Она предложила зачесть в срок то время, которое "берлинский пациент" провел под домашним арестом. Блогеру назначили меру наказания после решения суда первой инстанции по делу "Ив Роше".

С таким заявлением выступила прокурор Екатерина Фролова. Она обратилась к суду во время заседания по жалобе, связанной с заменой условного срока "берлинского пациента" на реальный.