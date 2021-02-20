Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:38   20 Февраля 2021
Наука

Россия осуществит пуски трех ракет семейства "Ангара" в 2021 году

Россия осуществит пуски трех ракет семейства "Ангара" в 2021 году

Роскосмос планирует в этом году запустить одну тяжелую и две легких ракеты семейства "Ангара", заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Об этом Рогозин рассказал во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Он также добавил, что уже с 2023 года "Ангару" будут выпускать серийно на омском предприятии "Полет".

"В этом году мы планируем один пуск тяжелой "Ангары" и два пуска легкой "Ангары", — заявил он.

По его словам, массовое производство ракет данного типа позволит практически полностью удовлетворить необходимые потребности Минобороны России и Роскосмоса в тяжелых ракетах. Всего на этот года госкорпорацией запланированы пуски 30 космических кораблей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#рогозин #роскосмос #ангара

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров