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11:37   20 Февраля 2021
Общество

Медики выявили 12 953 новых случая COVID-19 в России за минувшие сутки

Медики выявили 12 953 новых случая COVID-19 в России за минувшие сутки

Медицинские сотрудники зафиксировали 12 953 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией.

Согласно собранным данным, 10,2% из них не имели клинических проявлений заболевания. За прошедшие сутки зафиксировано 480 летальных исходов, полностью выздоровели 17 484 россиянина.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации третьей российской вакцины от COVID-19 "КовиВак". Ее планируется запустить в гражданский оборот в середине марта.

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#россия #медики #коронавирус

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