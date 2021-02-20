Медики выявили 12 953 новых случая COVID-19 в России за минувшие сутки

Медицинские сотрудники зафиксировали 12 953 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией.

Медицинские сотрудники зафиксировали 12 953 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией.

Согласно собранным данным, 10,2% из них не имели клинических проявлений заболевания. За прошедшие сутки зафиксировано 480 летальных исходов, полностью выздоровели 17 484 россиянина.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации третьей российской вакцины от COVID-19 "КовиВак". Ее планируется запустить в гражданский оборот в середине марта.