Британский журналист усомнился в реальности свободы слова

Обозреватель серьезно озабочен тем, что люди забыли о свободе слова и придают этому термину совсем другое значение.

Обозреватель серьезно озабочен тем, что люди забыли о свободе слова и придают этому термину совсем другое значение.

В авторской колонке для консервативного издания The Spike Брендан О`Нил рассказал, чем так опасен кризис свободы слова, который поразил сейчас западные медиа. По словам журналиста, каждый день пользователи Сети оскорбляют писательницу Джоан Роулинг за ее высказывания, компании увольняют сотрудников за репост шуток комиков, активистки портят имущество профессора академического феминизма за то, что он критикует гендерную теорию.

"Это та реальность, в которой мы живем", – пишет О`Нил.

И на самом деле никто не считает это нарушением свободы слова. Захватившие СМИ апологеты современной идеологии, в большинстве своем левых убеждений, не видят проблемы в этом никакой проблемы. Умалчивая такие эпизоды, мы даем зеленый свет насильственному подавлению чужого мнения, превращаем диалог в монолог одной стороны, уверен журналист.

Зачем нужна свобода слова, задается вопросом О`Нил. Она нужна для того, чтобы в открытом диалоге постоянно развивающееся общество определяло новые ценности, решало, что такое хорошо и что такое плохо. Цензура же нужна только для того, чтобы укрепить власть действующего режима и существующих устоев.

Как говорил Бернард Шоу: "Первый шаг на пути прогресса — борьба с цензурой".