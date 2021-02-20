Косачев назвал расправой санкции СНБО Украины против Медведчука

Глава комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Глава комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины против главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.

По его словам, такое решение СНБО Украины является расправой действующей власти над своим политическим оппонентом. Кроме того, российский политик отметил, что этот вопрос должен быть вынесен на обсуждение на заседании Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Эта одиозная ситуация должна стать предметом рассмотрения в ПА ОБСЕ и ПАСЕ, а также в комитете по защите прав парламентариев МПС, ведь речь идет в том числе о депутатах Верховной рады", — сказал он.

Косачев добавил, что у всех фигурантов санкционного списка есть основания для обращения в судебные инстанции. Он также назвал эту ситуацию беспрецедентной.