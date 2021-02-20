Столичная прокуратура напомнила о наказании за призывы к незаконным акциям

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях.

Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях.

В предыдущем сообщении Генеральной прокуратуры РФ говорится, что призывающим несовершеннолетних к участию в незаконных мероприятиях может грозить уголовная ответственность по статьям 150 и 151.2 УК РФ.

Российским и иностранным интернет-платформам выслали предостережения о незаконности распространения подобной информации. В случае, если такие сообщения будут опубликованы, владельцам сайтов грозит административная ответственность.