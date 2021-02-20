Вдовец Легкоступовой признался, что ему негде жить

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов признался, что является фактически бездомным. Он рассказал об этом на шоу "Прямой эфир".

Вдовец певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов признался, что является фактически бездомным. Он рассказал об этом на шоу "Прямой эфир".

Бизнесмен сменил молодежную стрижку с окрашенными кудрями на более сдержанную прическу специально для съемок шоу. Вместо привычной для него одежды он также выбрал новый наряд, а именно классический костюм. Мужчину неоднократно обвиняли в неадекватном и агрессивном поведении, однако в студии программы он вел себя исключительно спокойно и интеллигентно.

Оказалось, что после смерти артистки Фирсов буквально стал бомжом. Ему приходится жить в гостинице и покупать еду в столовой. У него нет лишних денег, которые он бы мог потратить на себя. Однако Фирсов надеется, что адвокат поможет ему восстановить справедливость, и он сумеет вернуть 30 тысяч евро, которые остались в квартире умершей возлюбленной. В пропаже денег он винит детей артистки.