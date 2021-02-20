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11:09   20 Февраля 2021
Общество

Минздрав РФ перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса

Минздрав РФ перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса

Некоторые заболевания могут послужить причиной отказа в вакцинации от коронавируса. В Минздраве РФ назвали недуги, с которыми делать инъекцию противопоказано.

Прием препаратов, подавляющих иммунитет, запрещается нацелившимся на вакцинацию людям, говорится в сообщении здравоохранительного ведомства России. Вдобавок к этому, нельзя ставить прививку людям, у которых имеются неинфекционные и инфекционные заболевания.

Если у человека имеются какие-либо патологии, инъекцию он может получить при полном выздоровлении или ремиссии. После этого россиянам стоит подождать две-четыре недели и только тогда можно записываться на вакцинацию без риска для здоровья.

Вакцину "КовиВак" Центра имени Чумакова зарегистрировали в России. Это третья вакцина, получившая лицензию. Об этом сообщает телеканал "360".

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#вакцинация #минздрав #covid19

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