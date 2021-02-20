Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:49   20 Февраля 2021
Политика

Германия назвала главную цель в строительстве "СП-2"

Германия назвала главную цель в строительстве "СП-2"

Главной целью в строительстве "Северного потока — 2" Германия считает создание необходимых условий для его завершения. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Перед началом Мюнхенской конференции по безопасности Хайко Маас сообщил журналистам, что строительство газопровода является одной из самых сложных тем как для Германии, так и для Соединенных Штатов Америки. Каждая сторона по-прежнему придерживается своей неизменной позиции.

"Фактически мы сказали все по этому вопросу", — добавил Хайко Маас.

Глава внешнеполитического ведомства Германии подчеркнул, что даже несмотря на разногласия, можно развивать партнерские отношения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #германия #северный поток #хайко маас

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров