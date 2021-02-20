Германия назвала главную цель в строительстве "СП-2"

Главной целью в строительстве "Северного потока — 2" Германия считает создание необходимых условий для его завершения. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Главной целью в строительстве "Северного потока — 2" Германия считает создание необходимых условий для его завершения. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Перед началом Мюнхенской конференции по безопасности Хайко Маас сообщил журналистам, что строительство газопровода является одной из самых сложных тем как для Германии, так и для Соединенных Штатов Америки. Каждая сторона по-прежнему придерживается своей неизменной позиции.

"Фактически мы сказали все по этому вопросу", — добавил Хайко Маас.

Глава внешнеполитического ведомства Германии подчеркнул, что даже несмотря на разногласия, можно развивать партнерские отношения.