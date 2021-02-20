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10:44   20 Февраля 2021
Политика

Суд оценит ходатайство ЕСПЧ при вынесении решения по делу Навального

Суд оценит ходатайство ЕСПЧ при вынесении решения по делу Навального

Ходатайство Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении блогера Алексея Навального учтут в суде. 

Обращение органа признали в качестве аргумента защиты. Однако его оценку вынесут в ходе принятия итогового решения по делу.

Ранее адвокат Сталина Гуревич объяснила, почему ЕСПЧ не может требовать освобождения "берлинского пациента". Пока наказание не вступило в силу, провокатор не имеет полномочий для подачи обращения в Европейский суд по правам человека, пояснила эксперт.

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#суд #еспч #навальный

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