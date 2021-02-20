Суд оценит ходатайство ЕСПЧ при вынесении решения по делу Навального

Ходатайство Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении блогера Алексея Навального учтут в суде.

Ходатайство Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении блогера Алексея Навального учтут в суде.

Обращение органа признали в качестве аргумента защиты. Однако его оценку вынесут в ходе принятия итогового решения по делу.

Ранее адвокат Сталина Гуревич объяснила, почему ЕСПЧ не может требовать освобождения "берлинского пациента". Пока наказание не вступило в силу, провокатор не имеет полномочий для подачи обращения в Европейский суд по правам человека, пояснила эксперт.