Суд начал рассматривать дело Навального об "Ив Роше"

Судья начала рассмотрение жалобы адвокатов блогера Алексея Навального на приговор по делу "Ив Роше".

Судья начала рассмотрение жалобы адвокатов блогера Алексея Навального на приговор по делу "Ив Роше".

Сторона защиты блогера подала жалобу на решение ФСИН о постановке их подзащитного на учет как склонного к побегу, рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, с учетом домашнего ареста блогера отправили в колонию общего режима на два года и восемь месяцев. Федеральная служба исполнения наказаний инициировала пересмотр дела после того, как блогер не исполнил обязательства по отбыванию условного наказания.