Новая вакцина от коронавируса появилась в России. Что известно о «КовиВак»

Третья вакцина от коронавируса, созданная российскими учеными, получила регистрационные документы. Чем она отличается от двух других?

Третья вакцина от коронавируса создана российскими учеными и уже зарегистрирована — привиться ею можно будет в марте, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 февраля.

«Уважаемые коллеги, хочу начать с очень хорошей новости. Зарегистрирована третья вакцина — «КовиВак». Ее разработал центр имени Чумакова, и уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот. Сегодня Россия единственная страна, у которой есть уже три вакцины для профилактики коронавирусной инфекции», — заявил глава кабмина.

В апреле 2020 года разработку «КовиВак» начал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.

Первая и вторая фаза испытаний успешно пройдены, в рамках третьей фазы клинические исследования для детей и пожилых людей могут начаться в апреле, сообщал гендиректор центра Айдар Ишмухаметов. В них примут участие порядка 3000 человек. Ранее, когда вторая фаза испытаний была еще не завершена, препарат уже показал высокий промежуточный результат — более 90% эффективности.

Чем «КовиВак» отличается от двух других вакцин?

Новинка сделана по известному принципу «убитых» вакцин. Как заявлял Ишмухаметов, за такими препаратами стоит «300 лет опыта вакцинологии». Но при создании «КовиВак» вирус «убивается» по-новому — не формальдегидом или нагреванием, а применением бета-пропиолактона. Это минимизирует риски повреждения структуры коронавируса: она фактически остается неизменной, но лишается свойства размножаться и становится «тренажером» для иммунитета.

Другими словами, особенностью этой вакцины является более «добросовестная» выработка иммунитета: не только на Spike-белок, а на все фрагменты вируса. По этой причине эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов советовал людям с ослабленным иммунитетом прививаться именно вакциной центра им. Чумакова.

«На мой взгляд, например, в той ситуации, если вы перенесли коронавирус, иммунитет снизился, то, вероятнее всего, наиболее адекватно прививаться будет живой ослабленной вакциной», — говорил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора 22 января в эфире телеканала «Доктор».

Характерно, что российские ученые создали три вакцины с разными, но рабочими принципами действия. Так появившийся первым «Спутник V» имеет не «убитый» вирус целиком, а встроенные фрагменты коронавируса, формирующие конкретные белки, в свою очередь используемые организмом для выработки иммунитета.

«ЭпиВакКорона», созданная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, это так называемая пептидная вакцина, созданная из мелких белков, лишь напоминающих «портрет» коронавируса, объяснял ранее научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии, профессор-вирусолог Александр Чепурнов. То есть настоящие фрагменты COVID-19 при ее создании не использовались.

Зарубежные вакцины

Немецко-американская вакцина от BioNTech и Pfizer, а также американская Moderna отличаются от российских принципиально новыми, но непроверенными историей медицины принципами действия. Это генетические матричные вакцины, сделанные на основе фрагментов рибонуклеиновой кислоты (РНК), кодирующих распознаваемые иммунной системой белки коронавируса.

«Вводят генетический материал, по нему читаются и создаются белки уже внутри человеческого организма, и на них начинает реагировать иммунная система. Это совершенно новый подход к вакцинам, поэтому в этом есть определенная загадка и недосказанность. И, возможно, потенциальные проблемы», — рассказывал Чепурнов.

Несмотря на эффективность в 90%, у «генетической» вакцины проявились свои недостатки. Еще в декабре, в начале массовой вакцинации в США, у некоторых привитых препаратом от Pfizer началась аллергическая реакция. По этой причине Национальная служба здравоохранения Великобритании не рекомендовала прививаться этой вакциной аллергикам, на крайний случай — иметь при себе шприц с адреналином.

В Китае и англо-шведской компании AstraZeneca пошли по проверенному пути и создали рекомбинантные вакцины, сделанные на основе аденовирусов. С китайским препаратом CoronaVac от компании Sinovac возникли проблемы: во время заключительной фазы испытаний в Бразилии вакцина показала эффективность 50,38%, сообщало Reuters.