Вассерман разоблачил двойную мораль англосаксов

Известный публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман рассказал о различиях между англо-саксонской и русской цивилизацией.

Известный публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман рассказал о различиях между англо-саксонской и русской цивилизацией.

Первому народу присуща двойная мораль, что объясняется географическими причинами. Это русские возводят в абсолют ценность правды, отметил эксперт. Он прокомментировал новость о намерении американских дипломатов обращаться за вакциной к государствам, на территории которых они работают. Эта мера касается и России. США не прочь воспользоваться разработками Москвы и продолжить вести антироссийскую риторику.

"Я не собираюсь говорить, хорошо это или плохо, не собираюсь морализировать, не собираюсь говорить, что англосаксы так все плохи, я только знаю, что они ведут себя именно так, для них это абсолютно неизбежно", — отметил интеллектуал.

Представители англосакской цивилизации могут себе позволить быть искренними в нематериальных вопросах. Однако если дело касается выгоды, народ показывает свою подлинную сущность, добавил публицист.